У столиці засуджено чоловіка, який вбив свого товариша

За скоєння особливо тяжкого злочину зловмисник наступні 13-ть років проведе у в’язниці.

Нагадаємо, що подія трапилась у серпні минулого року у квартирі на бульварі Ромена Роллана. Тоді на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у помешканні вбили людину. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналістична лабораторія та кінолог зі службовою собакою.

Прибувши за адресою, правоохоронці встановили, що напередодні конфлікту чоловіки розпивали алкоголь у квартирі зловмисника. Гостя обурило, що його ненадовго залишили в кімнаті одного, тож він прийшов на кухню та почав ображати власника. Той у відповідь схопив ніж та понад 15-ть разів вдарив ним товариша у груди, голову, живіт та інші ділянки тіла, а коли потерпілий впав, фігурант продовжив бити його руками та ногами. Після скоєного він втік до дружини, у якої планував переховуватись.

Слідчі під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури повідомили раніше не судимому 60-річному киянину про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Поліцейські завершили розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті.

Святошинський районний суд столиці виніс чоловіку вирок: за скоєння умисного вбивства наступні 13-ть років він проведе за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва