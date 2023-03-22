У столиці засуджено чоловіка за вбивство товариша

Під час сварки порушник вдарив ножем опонента в живіт, внаслідок отриманих травм потерпілий загинув в лікарні. Зловмисника засуджено до семи років позбавлення волі.

У квітні минулого року до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про пораненого чоловіка у квартирі на вулиці Наталії Ужвій.

На місці події правоохоронці встановили, що напередодні в оселі відбулось застілля, під час якого між двома товаришами виникла сварка на ґрунті ревнощів до їх спільної знайомої. Під час з’ясування відносин 56-річний підозрюваний ножем завдав поранення своєму опоненту, внаслідок якого потерпілий за декілька днів помер у лікарні.

Слідчі Подільського управління поліції провели досудове розслідування та по його завершенню скерували обвинувальний акт із доказовою базою до суду для розгляду справи по суті.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та засуджено до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва