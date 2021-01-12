Из исправительного центра сбежал рецидивист – до конца 11-й судимости ему оставалось полгода (фото)

В Николаевской области 11 января около 18:00 из «Новобугского исправительного центра» сбежал 49-летний Сергей Ковин.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в администрации исправительного центра.

Рост сбежавшего 182 сантиметра, волосы черные, он был одет в коричневую дубленку, черные шапку, спортивные штаны и ботинки.

Граждан, которые увидят Ковина, просят позвонить по телефонам 0678873230, 0972771439 или 102.

По информации «Преступности.НЕТ», осужденный сбежал на мопеде. В данный момент выясняется, нашел он транспортное средство на территории исправительного центра, или отобрал у кого-то из местных жителей.

Ковин осужден за кражу с проникновением в помещение и приговорен к 3,5 годам тюрьмы. В исправительном центре ему осталось отбывать около полугода – по предварительным данным, ему сократили срок по условно-досрочному освобождению. Сам он живет в Полтавской области.

До этого срока у него уже были десять судимостей – с 1988 года. Он был осужден за несколько угонов, хищение государственного имущества, хулиганство, нарушение административного надзора, тяжкое телесное повреждение, побои и пытки, кражу, разбой. В сумме он получил тюремных сроков на 33,5 года. Большинство преступлений он совершал в Полтавской области. Последнюю судимость он получил за кражу в Александрийском исправительном центре – он украл бушлат и сбежал из учреждения. Тогда, зимой 2018 года, он два дня провел в заброшенном доме и сдался.