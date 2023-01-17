У столиці затримали чоловіка, який вбив свого знайомого

Зловмисник під час спільного відпочинку побив потерпілого, душив його мотузкою, а також наніс ножові поранення. Правоохоронці впродовж доби затримали підозрюваного, який змінив зовнішність з метою переховування від поліції та планував втекти з України. За скоєне киянину загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у квартирі на вулиці Дніпровська Набережна, яку надає в оренду, він виявив мертвого чоловіка. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та співробітники управління карного розшуку.

На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка із численними травмами голови, ножовими пораненнями, а також слідами від удушення на шиї.

Заступник начальника-начальник кримінальної поліції столичного главку Андрій Гарастюк повідомив, що потерпілий отримав несумісні із життям травми під час раптового конфлікту з товаришем, до якого прийшов у гості:

«Ми з’ясували, що чоловік прийшов на запрошення знайомого нібито домовитися про спільний бізнес. Чоловіки певний час випивали, а потім почали сваритися. Зловмисник спочатку декілька разів вдарив опонента по голові та прив’язав до стільчика. У подальшому нападник душив знайомого мотузкою і наостанок вдарив ножем у живіт. Від отриманих травм потерпілий помер, а фігурант втік. З метою переховування від правоохоронців, підозрюваний змінив одяг та зачіску і планував втекти з України. Завдяки злагодженим діям працівників відділу кримінальної поліції територіального підрозділу, оперативникам управління карного розшуку, співробітникам кримінального аналізу ми протягом доби встановили й затримали чоловіка. Ним виявився киянин, 2000 року народження, який орендував квартиру заявника й останнім часом мав проблеми з наркотиками».

З місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, що вказують на причетність фігуранта до тяжкого злочину. Все вилучене направлено на відповідні експертні дослідження. Тіло 30-річного потерпілого направлено на судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України-умисне вбивство. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове слідство триває», — додав Андрій Гарастюк.

Відділ комунікації поліції Києва