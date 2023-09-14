У Києві повідомили про підозру чоловіку, який зарізав знайомого

Зловмисник під час спільного відпочинку завдав декілька ударів ножем своєму товаришу, внаслідок яких потерпілий помер. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці скоєння злочину. Раніше судимому за вбивство луганчанину загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшла інформація від медиків про те, що до приміщення лікарні прийшов невідомий та повідомив, що виявив у квартирі знайомого на вулиці Остафія Дашкевича мертвого чоловіка. За вказаною адресою для перевірки негайно прибули співробітники відділу кримінальної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, а також слідчо-оперативна група Головного управління разом зі фахівцями відділу кримінального забезпечення.

Як розповів старший слідчий Дніпровського управління поліції Ярослав Луценко, на місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з ножовими пораненнями голови, шиї та грудей без ознак життя, яке було накрите простирадлом:

«Під час перевірки ми з’ясували, що чоловік отримав смертельні поранення в ході конфлікту зі знайомим. Чоловіки спершу разом випивали в компанії власника квартири, а потім почали сваритись. У якийсь момент зловмисник схопив зі столу ніж і вдарив ним потерпілого декілька разів у голову, шию та груди. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Після скоєного порушник накрив тіло простирадлом і продовжив вживати алкогольні напої з іншим товаришем. Через два дні в гості до власника оселі прийшов знайомий, який виявив у кімнаті мертвого чоловіка. З квартири ми вилучили ймовірне знаряддя злочину — ніж, зі слідами бурого кольору та інші речові докази, а зловмисника, який перебував місці скоєння злочину з явними ознакам алкогольного сп’яніння, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за вбивство та посів або вирощування снотворного маку чи конопель уродженець Луганщини, 1972 року народження».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років в’язниці або довічне позбавлення волі.

«Наразі ми під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім цього, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності власника оселі, який не надав необхідної допомоги потерпілому, зокрема не викликав «швидку», а також не повідомив поліцію про злочин. Триває досудове розслідування», — зазначив Ярослав Луценко.

Відділ комунікації поліції Києва