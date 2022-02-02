У Києві угонщик спочатку тікав від поліції на викраденому авто, а потім пішки (відео)
У Києві поліцейські отримали орієнтування на автомобіль Honda, яким незаконно заволоділи на вулиці Івана Миколайчука.
Завдяки камерам відеоспостереження «Безпечне місто», інспектори встановили напрямок руху автомобіля.
Відпрацьовуючи територію, патрульні побачили автомобіль схожий за описом на вулиці Братиславській.
Розпочалось переслідування.
Тривалий час водій на великій швидкості намагався утекти від поліцейських. На вулиці Мілютенка керманич автомобіля Honda з’їхав з дороги та продовжив тікати пішки. Інспектори його наздогнали та затримали.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин події. // Вартові еспресоTweet