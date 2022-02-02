У Києві угонщик спочатку тікав від поліції на викраденому авто, а потім пішки (відео)

У Києві поліцейські отримали орієнтування на автомобіль Honda, яким незаконно заволоділи на вулиці Івана Миколайчука.

Завдяки камерам відеоспостереження «Безпечне місто», інспектори встановили напрямок руху автомобіля.

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Відпрацьовуючи територію, патрульні побачили автомобіль схожий за описом на вулиці Братиславській.

Розпочалось переслідування.

Тривалий час водій на великій швидкості намагався утекти від поліцейських. На вулиці Мілютенка керманич автомобіля Honda з’їхав з дороги та продовжив тікати пішки. Інспектори його наздогнали та затримали.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин події. // Вартові еспресо