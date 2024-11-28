У столиці затримали молодика за пограбування 10-річної дитини

Зловмисник відібрав у малолітньої телефон та втік. Крім скоєного грабунку, як з’ясувалось, зловмисник ще систематично вчиняв насильство відносно матері, тож слідчі повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

До поліції Києва від мешканця житлового масиву Троєщина надійшло повідомлення про пограбування дитини на вулиці Сержа Лифаря. За вказаною адресою швидко прибули ювенальні слідчі та ювенальні інспектори Деснянського управління поліції.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що невідомий на вулиці вихопив з рук 10-річної дівчинки мобільний телефон й втік. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його, порушником виявився 28-річний киянин. Крім того поліцейські встановили, що затриманий неодноразово документувався працівниками сектору протидії домашньому насильству та за рішеннями суду був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства відносно матері.

Молодик погрожував жінці фізичним насильством, переслідував та психологічно тиснув, аби остання давала йому гроші на проживання. Районний суд зобов’язав чоловіка пройти програму для кривдників, яку порушник проігнорував. Також, зловмисник порушив винесений обмежувальний судовий припис.

Відтак, слідчі Деснянського управління поліції, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану;

ст. 126-1 – домашнє насильство;

ст.390-1 – умисне ухилення від проходження для кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом.

Відповідно до санкції найбільш тяжкої статті, зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва