У столиці затримали нетверезого водія-іноземця, який наїхав на пішохода та втік

Подія відбулась у суботу в Шевченківському районі Києва. Потерпілого госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує. Винуватцю автопригоди загрожує до трьох років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на пішохідному переході, на перехресті вулиць Дмитрівської та Павлівської водій джипу збив чоловіка та втік з місця аварії. На місце події виїжджали слідчі відділу розслідування ДТП Главку поліції та медики.

Як встановили поліцейські, потерпілий – 47-річний місцевий мешканець, перетинав дорогу по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду автомобіля чоловік отримав різні травми та був госпіталізований медиками до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

Керманич позашляховика намагався втекти з місця події, однак його затримали небайдужі очевидці аварії й передали поліцейським. Затриманий – 25-річний іноземець, який приїхав до України на навчання. Під час перевірки на стан сп’яніння прилад «Драгер» показав 2,07 проміле, що у понад 10 раз перевищує допустиму норму.

Відтак, слідчі затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Крім того, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 135 Кримінального кодексу – залишення в небезпеці.

Загалом винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Києва