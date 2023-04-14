У столиці затримали жінку, яка займалась збутом амфетаміну

Зловмисниця замовляла наркотики через пошту, щоб в подальшому фасувати по дозам та продавати клієнтам. Наразі їй вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину та судом обрано запобіжний захід.

Нещодавно під час відпрацювання території Голосіївського району міста Києва екіпаж управління патрульної поліції помітив дівчину, яка підозріло себе поводила. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у неї два поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, амфетаміном. Для документування порушення на місце прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

Фігурантка – 25-річна мешканка Київщини, яка наразі винаймає житло у столиці, після отримання чергової дози психотропів у відділенні пошти, жінка прямувала до свого тимчасового помешкання, аби розфасувати заборонені речовини для клієнтів.

Наркозбувачку слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за її місцем мешкання провели невідкладний обшук. Вилучені речові докази поліцейські направили на відповідну експертизу, яка підтвердила наявність у пакунках психотропної речовини – амфетамін.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманій про підозру. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Поліція встановлює коло осіб, які можуть бути причетними до злочинних схем, спрямованих на розповсюдження наркотичних речовин у столиці.

Відділ комунікації поліції Києва