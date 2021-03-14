У Рівному в ресторані, де проходив турнір ММА, сталась масова бійка

У Рівному в ресторані «Сталева гора» у суботу, 13 березня, сталась масова бійка. Про це стало відомо із соцмереж. У той вечір там проходили бої MMA.

Суспільне запитало правоохоронців, очевидців та організаторів заходу, що відомо про інцидент.

Відео бійки з’явилось в Instagram-спільноті Rivne_1283.

Суспільному очевидці також зазначили, що бійка виникла на другому поверсі закладу, де сиділи глядачі. Речниця патрульної поліції Оксана Юрченко розповіла, що після бійки претензій ніхто ні до кого не мав і додала:

«Під час самої бійки у закладі була присутня неповнолітня дівчина 2004 року народження. Вона під час інциденту отримала травму в живіт. Їй викликали швидку і передали батькам. Даним фактом займатиметься ювенальна поліція.»

Після бійки всередині стосунки намагались з’ясувати й на вулиці, однак, тоді уже була поліція, тож до бійки не дійшло.

Організатор боїв у цьому закладі Богдан Романович надав Суспільному письмовий коментар-позицію щодо інциденту:

«Звичайно, дуже прикро, що на нашій події відбувся такий інцидент. Ні в якому випадку не збираюсь когось звинувачувати чи судити, тому що чув три версії початку конфлікту, але радує лише кілька фактів:

1. Причина інциденту — абсолютно ніяким чином не стосується самого турніру, рішення суддів, неприязні спортсменів чи інших моментів, які хоч якось стосуються змагань.

2. Що б не говорили, але причиною ніяк не є расова неприязнь, тому що одразу після інциденту відбувався поєдинок представника Азербайджану, Баку, і жодного негативу в його сторону не було. Навпаки, присутні аплодували і підтримували спортсмена. Це ще раз доводить, що саме в октагоні на змаганнях – все з повагою та за правилами.

3. В бійці не брали участь спортсмени-учасники турніру. Спортсмен, якого згадують в коментарях, не є спортсменом ММА, і на турнірі був присутній як глядач.

4. Найголовніше – що всі учасники конфлікту живі та здорові, не рахуючи синців».

Суспільне також звернулось за коментарем до Нацполіції області.

«До поліції надійшло три повідомлення щодо подій у розважальному закладі по вулиці Відінській. Однак, заяв від потерпілих внаслідок протиправних дій у закладі до поліції поки не надходило. Проводиться перевірка», – розповіла речниця Марія Юстицька.