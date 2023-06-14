У столиці затримали зловмисника, який завдав тяжких тілесних ушкоджень перехожому

Між незнайомцями виникла сварка, в результаті чого, фігурант наніс тілесні ушкодження одному з чоловіків канцелярським ножем, який носив при собі. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Днями, до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Деревообробній, між чоловіками сталась бійка, в результаті якої, 51-річний чоловік отримав ножові поранення в груди. На місце події негайно прибули лікарі швидкої допомоги, патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління поліції для документування злочину.

Під час опитування свідків та проведення низки оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що потерпілий спілкувався зі своїм приятелем на вулиці. Згодом, до них підійшли двоє невідомих чоловіків та почали чіплятись провокуючи конфлікт. У подальшому, один із незнайомців дістав канцелярський ніж і завдав декілька ударів у груди чоловіку, після чого втік з місця події.

Оперативники Голосіївського управління поліції спільно з патрульними поліцейськими швидко встановили місцезнаходження нападника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми з законом за майнові злочини.

Наразі слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва