у сумах поліцейські «гарячим слідом» затримали грабіжника

Близько години знадобилося оперативникам поліції, аби розшукати і затримати зловмисника, який пограбував чоловіка, відібравши у нього барсетку з особистими речами.

По допомогу до поліцейських звернувся мешканець обласного центру та повідомив, що став жертвою злочину. Чоловік розповів, що до нього підбіг невідомий та вихопив з рук барсетку, в якій знаходилися мобільний телефон, паспорт, банківські картки та гроші. Після чого кинувся навтьоки.

Прибувши на місце події, співробітники поліції опитали потерпілого та можливих свідків події.

У ході відпрацювання міста правоохоронці побачили чоловіка, прикмети якого співпадали з тими, що описав заявник. А тільки-но побачивши поліцейських, чоловік почав помітно нервувати. До того ж у руках невідомого була барсетка, схожа на ту, що викрали у заявника. Ним виявився 31-річний мешканець обласного центру. У ході розмови чоловік у скоєному зізнався.

Наразі його вже затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області