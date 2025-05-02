У Сумах псевдоволонтер ошукав 10 осіб, збираючи кошти «для потреб ЗСУ»

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру 32-річному сім’янину, який ошукав 10 осіб (ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи у соцмережі акаунт іншої людини, створював оголошення про збір коштів нібито на лікування пораненого військового, купівлю авто, портативних станцій або іншого майна для Збройних Сил України тощо. Донати небайдужих громадян пересилав на картки родичів чи знайомих та використовував на власні потреби.

Встановлено, що з травня минулого по лютий поточного року чоловік ошукав 10 осіб на суму більш як 70 тис. грн.

Протиправну діяльність підозрюваного припинено оперативниками відділу кримінальної поліції у взаємодії з працівниками сектору кримінального аналізу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура