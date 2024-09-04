У Києві повідомили про підозру чоловіку, який стріляв з травматичного пістолета в охоронця парковки

За процесуального керівництва прокурорів Голосіївської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 31-річному киянину у хуліганстві із застосуванням травматичного пістолета (ч. 4 ст. 296 КК України).

За даними слідства, 2 вересня близько о 19 години вечора водій автомобіля Ауді припаркував його біля під’їзду будинку в Голосіївському районі, де він мешкає, та отримав зауваження від охоронця паркувального майданчику.

На зауваження 49-річного охоронця чоловік дістав пістолет «Форт 17» та почав погрожувати ним опоненту. Все це відбувалось неподалік дитячого майданчика на очах багатьох свідків. Охоронець наблизився до підозрюваного та намагався відібрати у нього зброю. В цей час чоловік здійснив приблизно 5 пострілів у потерпілого, спричинивши йому поранення грудної клітини та гомілки.

Чоловіка, який стріляв, затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Відео – Telegraf

Пресслужба Київської міської прокуратури