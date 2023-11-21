У Сумах судитимуть організатора домашньої нарколабораторії та притону

Слідчими Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного конотопчанина, який облаштував вдома нарколабораторію та притон.

За даними слідства, обвинувачений за місцем свого проживання організував виготовлення психотропної речовини «амфетамін». У вересні 2023 року під час санкціонованого обшуку в нього виявлено та вилучено пристрої для вживання марихуани, канабіс та екстракт канабісу, обладнання для виготовлення психотропів, психотропну речовину «амфетамін» та прекурсори в особливо великому розмірі. Також в рамках кримінального провадження задокументовано факт надання свого житла наркозалежним особам для вживання психотропів.

За скоєне чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту), ч. 1 ст. 313 (незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин), ч. 2 та ч. 3 ст. 311 (незаконне придбання та зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у великих розмірах та в особливо великих розмірах, вчиненні повторно) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин в особливо великих розмірах) КК України.

Відділ комунікації поліції Сумської області