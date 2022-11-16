У Сумах забудовника судитимуть за привласнення майже 5 млн. гривень

Окружною прокуратурою міста Суми 14 листопада 2022 року затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора Товариства з обмеженою відповідальністю, який привласнив майже 5 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, з березня 2019 року Товариством з обмеженою відповідальністю розпочато виконання підготовчих робіт з будівництва житлових багатоквартирних будинків з приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгами.

Фізичні особи, які виявили бажання придбати нерухоме майно у нових будинках, укладали угоди з директором Товариства та перераховували певну суму коштів для завершення будівництва. Однак директор Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, використав одержані грошові кошти не за їх цільовим призначенням. Відтак будівництво багатоквартирних будинків до цього часу не завершено, при цьому кошти інвесторам не провернуті.

Відповідно до висновку експертизи директор Товариства в такий спосіб привласнив 4 млн 981 тис. грн.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура