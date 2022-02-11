За збиткову закупівлю спецодягу для співробітників «Укрзалізниці» судитимуть чотирьох посадовців

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено обвинувальні акти стосовно 4 посадових осіб регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 1,2 ст. 367 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року між регіональною філією «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» та приватним підприємством укладено низку договорів про постачання спеціального робочого одягу.

Встановлено, що троє посадовців одного зі структурних підрозділів АТ «Укрзалізниця» не перевірили належним чином якість поставленого спецодягу. Керівник структурного підрозділу, у свою чергу, підписав акти приймання-передачі, на підставі чого у подальшому на рахунок приватного підприємства перераховано грошові кошти.

Згідно висновків експертизи, предмети одягу не відповідають вимогам стандарту Державних стандартів України.

Сума збитків, завданих державі в особі АТ «Укрзалізниця», складає понад 650 тис. грн.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

