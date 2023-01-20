У Сумах затримали чоловіка, підозрюваного у скоєнні вбивства

Під час розпиття спиртних напоїв між знайомими виник конфлікт, в результаті якого один з них наніс іншому ножове поранення. Потерпілий помер на місці. Нападника поліцейські затримали та оголосили підозру.

До чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про вбивство у одній із квартир багатоповерхівки по вулиці Засумській у обласному центрі.

Поліцейські з’ясували, що до мешканки цього будинку постукав незнайомий та попрохав викликати поліцію та швидку допомогу через те, що він наніс ножові поранення чоловіку у сусідній квартирі. А сам залишився в коридорі під’їзду.

Негайно прибувши на місце події слідчо-оперативна група поліції виявила тіло чоловіка з ножовим пораненням, а також самого нападника.

У ході проведених першочергових слідчо-оперативних дій встановлено, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт, в результаті якого господар квартири наніс ножове поранення своєму знайомому.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області