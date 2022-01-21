В Охтирці чоловіку повідомлено про підозру в зберіганні дитячого порно

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури повідомлено про підозру 30-річному чоловікові, який зберігав вдома відео порнографічного характеру за участі дітей.

За даними слідства, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання охтирчанина поліцейські виявили на його персональному компютері 8 відеофайлів, які згідно висновку експерта є дитячою порнографією.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 301-1 (умисне зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) КК України. За скоєне передбачено покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проведено слідчими Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура