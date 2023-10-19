Від 3500 євро до 8000 доларів брала рецидивістка за незаконне переправлення чоловіків за кордон

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 39-річній жительці Чернівецького району за фактом незаконного переправлення осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, раніше засуджена за аналогічний злочин жителька Буковини знову долучилась до схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через держкордон. Жінка налагодила співпрацю з іншими організаторами незаконної переправи та забезпечувала супровід, поселення та трансфер чоловіків призовного віку до лінії розмежування держкордону, а також відповідала за розрахунок за надані послуги.

Встановлено, що наприкінці вересня цього року за 16000 доларів США та 7000 євро жінка намагалась незаконно доправити до Румунії 4 чоловіків віком від 27 до 50 років. Однак, їх викрили прикордонники неподалік державного кордону.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативно внесення застави у розмірі понад пів мільйона гривень.

Встановлюються інші причетні до злочину особи.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу оперативно-розшукового відділу 31 прикордонного загону.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура