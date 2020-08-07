У Telegram з’явився бот, який поширює особисті дані військових ЗСУ

Telegram-бот розповсюдив дані майже 7 тис. українських військових

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявив Telegram-бота, який поширює персональні дані українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба офісу.

Повідомляється, що під час моніторингу дотримання захисту персональних даних фахівці виявили чат-бот в Telegram, в якому оприлюднено файл з персональними даними (ПІБ, номерами військових частин, стверджувальними датами самовільного залишення військових частин тощо).

Загалом список містить дані щодо 6 907 військовослужбовців. У зв’язку з цим секретаріат омбудсмена направив листи на адресу СБУ та Нацполіції і закликали до блокування бота.

Як повідомили в офісі уповноваженого, Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя.

Нагадаємо, що у квітні у месенджері Telegram з’явилися два чат-боти, які продають персональні дані українців за номером телефону. За номером телефону можна було отримати прізвище, ім’я та по батькові людини, дату народження, серію і номер паспорту, а також індивідуальний податковий номер. // zaxid.net