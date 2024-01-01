У Тернополі чоловік скинув приятеля з балкону

У понеділок, 1 січня, близько 6 години до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Куліша з дев’ятого поверху багатоповерхівки випав невідомий чоловік.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група та працівники профільних служб. На місці події виявили тіло чоловіка без ознак життя. Медики констатували його смерть. Загиблим виявився 27-річний тернополянин.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що потерпілий святкував Новий рік у компанії знайомих в одній із квартир даної багатоповерхівки.

За попередньою інформацією, перебуваючи на балконі, під час конфлікту один із чоловіків штовхнув іншого. У результаті потерпілий не втримався та випав з 9 поверху.

Зловмисника поліцейські затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність).

Триває розслідування.

Поліція Тернопільської області