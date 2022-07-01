У тернополі касир банку розтратила понад 20 000 клієнтських доларів

Операцію з видачі готівки здійснила головний касир одного із відділень банку, що в Тернополі. Клієнти про це дізналися випадково.

Розтрату грошей шляхом зловживання службовим становищем та несанкціоновані дії з інформацією, вчинені особою, яка має право доступу до неї, розслідують слідчі ГУНП Тернопільщини. У поле зору потрапила старший касир, яка без відома клієнтів банку, привласнила їхні кошти.

Потерпілі — четверо людей, які вклали свої заощадження в дану фінустанову. Коли люди прийшли, аби зняти гроші, то їм повідомили, що рахунки порожні, оскільки вони вже отримали свої збереження.

Причину зникнення коштів почали з’ясовувати слідчі. У ході роботи стало відомо, що ще у 2018 році працівниця банку провела операцію з видачі готівки без будь-яких звернень клієнтів.

Підписів на документах ні касира, ні власника грошей не було. Сума збитків у кожної людини різна — хтось втратив 2 тисячі доларів, а хтось понад 10. Загальна сума збитків — понад 20 тисяч доларів.

У ході перевірки стало відомо, що в суді уже розглядається схожа справа. В ній фігурує дана касирка та керівник банку.

Вирішується питання про оголошення жінці підозри згідно з ч. 1,2, 3 ст. 191 ККУ та ч. 3 ст. 362 ККУ. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області