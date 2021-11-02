У Тернополі оштрафували матір школяра, який два роки знущався з дівчинки

Тернопільський міськрайонний суд призначив жінці 1020 грн штрафу. Також вона повинна заплатити 454 грн судового збору.

Про це йдеться у рішенні суду.

У документі сказано, що 7 вересня 2021 року неповнолітній цькував дівчинку, внаслідок чого було завдано шкоди психологічному здоров’ю учениці. Подібні дії школяр здійснював систематично протягом двох років.

Матір учня заявила, що повністю розуміє зміст роз’яснених їй прав, винною себе у скоєному адміністративному правопорушенні визнала повністю та щиро покаялася у скоєному. // Діло