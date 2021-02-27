У Тернополі поліцейські затримали крадіїв-«гастролерів»

Співробітники карного розшуку Тернопільщини спільно зі слідчими-детективами обласного главку поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали трьох підозрюваних після скоєння чергової крадіжки. Наразі фігурантам оголошено про підозру за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Перша заява про крадіжку з квартири надійшла до правоохоронців у листопаді минулого року. Жертвою невідомих стала місцева мешканка. З її помешкання злодії винесли усі цінні речі та побутову техніку.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група. Доказова база, зібрана експертами, показала, що до злочину можуть бути причетні раніше судимі жителі Запоріжжя. Проте затримати підозрюваних за «гарячими слідами» тоді не вдалося. Чоловіки залишили обласний центр.

Впродовж кількох місяців оперативники місцевого райуправління спільно зі слідчими-детективами Головного управління Нацполіції краю «відпрацьовували» групу зловмисників.

За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Степана Яцуха, оперативники не припиняли свою роботу. Співпрацюючи з колегами із сусідніх областей з’ясували, що підозрювані їздять містами України та обкрадають квартири у багатоповерхівках.

Вдруге до Тернополя група приїхала 24 лютого після крадіжки у Рівному. В нашому обласному центрі вони встигли обікрасти лише одну квартиру на Злуки. Суму збитків потерпілі оцінили в 90 тисяч гривень. Втекти далеко злодіям не вдалося — їх одразу затримали оперативники. Спецоперація проходила під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури.

Трьох жителів Запоріжжя обґрунтовано підозрюють у вчиненні серії квартирних крадіжок. Встановлено, що до помешкання чоловіки проникали шляхом зламу серцевини замка серед білого дня, коли більшість людей на роботі чи на навчанні. Об’єктом злочину обирали будинки старого типу. Спочатку продзвонювали квартири, а потім залазили до середини. Брали лише малогабаритні речі, коштовності та гроші, — розповів Степан Яцух.

Наразі трьом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють затриманих на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території інших областей України.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області