У Тернополі шахраї виманили у пенсіонерки 180 тисяч гривень

Жінка купувала в Інтернеті ліки.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Відомо, що до жінки, яка купувала в Інтернеті ліки, зателефонував шахрай, який представився співробітником Департаменту соціального захисту. Він повідомив, що медичні препарати, які купувала жінка є неефективними та запропонував їй повернути втрачені кошти.

Жінка повинна була сплатити за оформлення різних документів нібито пеню та судовий збір. Внаслідок цього жінка втратила ще 180 тис. грн. Після переказу коштів аферист зник. Потерпіла звернулась у поліцію.

Правоохоронці відкрили провадження, триває слідство. // Діло