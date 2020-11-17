У Тернополі спіймали чоловіка з викраденими камерами відеоспостереження

Підозрілого чоловіка побачили патрульні поліцейські у Тернополі на вулиці Живова.

Близько другої години ночі чоловік, побачивши правоохоронців, намагався якомога швидше звернути з шляху, щоб уникнути зустрічі з ними. Про це розповіли у патрульній поліції Тернопільської області.

Така поведінка видалась дивною, тому патрульні підійшли до чоловіка та представились, запитали куди прямує.

«Громадянин помітно нервував та плутався у своїх словах. Окрім того, ззовні, він був схожий на особу, яка перебувала в розшуку за крадіжку камер відеонагляду з під’їздів будинків. Інспектори вирішили провести поверхневу перевірку», — зазначили у патрульній поліції.

Правоохоронці розповіли, що під час перевірки з кишень куртки чоловік дістав 2 камери з обрізаними дротами, а з сумки – ліхтар, який також був з обрізаним дротом. // Тернополяни