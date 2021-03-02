У Тернополі судитимуть групи осіб, які вимагали кошти у перевізника

Тариф 150 євро встановили вимагачі тернопільському перевізникові за кожну поїздку у Францію. За відмову платити погрожували знищенням майна, за покірність та інформацію про інших перевізників, що курсують у цьому напрямку, обіцяли знижку – десять євро.



Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо обвинувачення групи осіб у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 189 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснювала обласна прокуратура.

На лаві підсудних опинилися двоє жителів Львівщини, один з них раніше неодноразово судимий, зокрема за вимагання.

У ході досудового розслідування слідчі довели причетність підозрюваних до семи фактів вимагання. Жертвою зловмисників став житель Тернополя. Зі свідчень потерпілого, львів’яни вимагали по 150 євро за кожну поїздку у Францію, інакше погрожували знищенням майна, а саме – спаленням автомобілів, якими здійснювалися перевезення пасажирів за межі державного кордону України.

У період січня-червня 2019 року тернополянин сім разів був змушений платити вимагачам «данину». Будь-які спроби уникнути сплати успіху не приносили, адже зловмисники відстежували маршрут перевізника і щойно той перетинав кордон — уже чекали на нього. Загалом сума завданих потерпілому збитків, згідно з офіційним курсом НБУ, становить понад 44 000 гривень.

Санкція статті, яку інкримінують львів’янам, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області