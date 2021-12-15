У Тернополі жінку покарали за домашнє насильство щодо чоловіка

Тернопільський міськрайонний суд притягнув громадянку до кримінальної відповідальності за домашнє насильство щодо її колишнього чоловіка.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 10 грудня.

За матеріалами справи, із 24 листопада 2019 року по 24 травня 2020-го дружина напивалася і ображала чоловіка нецензурними словами, погрожувала фізичною розправою, чинила моральний і психологічний тиск. У цей період до помешкання чотири рази виїжджала поліція — жінку штрафували. Також суд виносив заборонні приписи — не перебувати у приміщенні, де живе постраждалий, не контактувати з ним. Але це не мало ефекту, оскільки подружжя мешкало в одній квартирі.

Обвинувачена провину заперечувала . Під час допиту пояснила, що сварка 24 листопада 2019 року між нею і чоловіком виникла начебто з ініціативи свекрухи, яка прийшла до них додому і вигнала з квартири її друзів, які прийшли святкувати її день народження. Вона вживала алкоголь, бо в неї було свято. 4 грудня 2019-го вони з чоловіком весь день були в квартирі і сварилися. Обвинувачена сказала, що матюкалась не лише вона і чоловік також говорив в її бік нецензурними словами. Жінка підтвердила, що 1 квітня 2020-го нецензурно лаялася, погрожувала чоловікові фізичною розправою. 24 травня 2020 року не пам’ятає, що було.

Проте в судових дебатах підсудна повністю визнала свою вину, покаялася, свої дії пояснила неприязними стосунками із уже колишнім чоловіком. Просила суворо не карати і застосувати мінімальне покарання.

Запрошені як свідки сусіди підтвердили, що у сім’ї були постійні сварки, дружина пиячила, з квартири чулися крики, поліція приїздила майже кожного дня. Один сусід розповів, що чоловік через жінчині погрози часто ходив до нього ночувати. Інша сусідка пригадала, що потерпілий мусив йти на вулицю, бо не міг залишатися в квартирі, і одного разу вона його обороняла від дружини.

Суд покарав жінку громадськими роботами на 150 годин. Також стягнув потерпілому чоловікові 3 тисячі гривень, хоча адвокат заявляв позов на 10 тисяч.