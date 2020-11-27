У центрі Києва чоловік напідпитку почав стріляти через прохання вдягнути маску

Йому загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

У Печерському районі Києва правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, який вчинив стрілянину через прохання вдягнути маску. За скоєне йому загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Пресслужба столичної поліції повідомляє, що правопорушник напідпитку агресивно відреагував на зауваження працівника аптеки за відсутність маски. Коли охорона вивела чоловіка з приміщення, він дістав пістолет та вистрілив в асфальт.

«До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Басейній невідомий вчиняє хуліганські дії. На виклик відразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що чоловік напідпитку зайшов до аптеки, де працівники та відвідувачі зробили йому зауваження за відсутність захисної маски. Однак чоловік відмовився вдягати засіб індивідуального захисту, відмовився покидати приміщення та почав нецензурно висловлюватись», — повідомляють у поліції.

У результаті завідувачка аптеки викликала наряд приватної охорони, який по прибуттю вивів правопорушника на вулицю. Втім чоловік дістав з кишені пістолет та вистрілив в асфальт. Внаслідок події ніхто не постраждав.

«Працівники поліції, які прибули на виклик, на місці затримали порушника у порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці вилучили у нього предмет, схожий на стартовий пістолет, та набої до нього для направлення на експертизу», — інформують у поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Окрім того, за порушення правил карантину на правопорушника складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. // LB.ua