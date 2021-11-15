У центрі Києва оперативники затримали крадійку

Порушниця прослідкувала за потерпілою та у підземному переході поцупила у неї з наплічника гаманець. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До поліції Києва звернулась 36-річна жінка та повідомила, що в неї невідомі вкрали гаманець з грошима на вулиці Хрещатик. Відразу оперативний черговий передав інформацію нарядам поліції та оперативним співробітникам.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, оперативні співробітники переглянули записи з камер відеоспостереження системи «Безпечне місто», які зафіксували злочин:

«Ми з’ясували, що зловмисниця прослідкувала за потерпілою. Коли жінка з подругою виходила з підземного переходу, порушниця поцупила в неї гаманець з наплічника. Згодом, коли потерпіла виявила відсутність особистої речі, то повідомила у поліцію».

Правоохоронці швидко встановили особу крадійки та затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась раніше судима за скоєння майнових злочинів 26-річна мешканка Закарпатської області.

«Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва затриманій повідомлено про підозру. Шевченківський районний суд столиці обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує до шести років позбавлення волі»,- додав полковник поліції Ігор Падюк.

Поліцейські вкотре нагадують мешканцям і гостям столиці бути уважними та пильними, слідкувати за особистими речами — особливо у місцях скупчення людей: підземні переходи, громадські транспортні засоби, ТРЦ тощо. Якщо стали жертвою або свідком злочинних дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва