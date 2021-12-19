У центрі Рівного втретє напали на кредитну спілку

У Рівному правоохоронці затримали чоловіка за розбійний напад на кредитну спілку у центрі міста. Ним виявився 46-річний житель Костополя, – розповіли у пресслужбі поліції області. Це третій напад на цю фінустанову.

Інцидент стався 18 грудня по обіді біля ЦУМу. До приміщення кредитної спілки зайшов невідомий чоловік. Він почав запевняти співробітницю установи у тому, що має борги йому потрібні великі кошти, – йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції області.

«Під час розмови чоловік дістав пістолет та, погрожуючи їй, почав вимагати гроші. Дівчина не розгубилася та продовжувала спілкування, а тим часом встигла натиснути «тривожну кнопку». За кілька хвилин чоловіка затримали працівники служби охорони», – розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

Чоловіка затримали, ним виявився 46-річний житель м. Костопіль. Правоохоронці повідомили йому про підозру та підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Це третій напад на цю кредитну спілку від листопада 2020-го.

Історія попередніх нападів

Раніше Суспільне повідомляло про напад на кредитну спілку у центрі Рівного під вечір 23 листопада 2020-го. Невідомий поранив працівницю установи ножем у шию. Взяти гроші чоловік не встиг – йому завадив перехожий.

Другий напад на цю ж спілку стався через три дні: нападник нікого не травмував, проте, погрожуючи ножем працівниці, забрав із сейфа 10,5 тисяч гривень.

У грудні 2020-го правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився 18-річний рівнянин. Мотивом нападу він назвав те, що не мав чим розрахуватися за борги і на цей вчинок його спонукали колектори, які щодня вимагали повернення позиченого. // Суспільне