У центрі столиці поліцейські затримали хлопця, який пограбував перехожу

Слідчі повідомили фігуранту про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від 42-річної місцевої мешканки про те, що на вулиці Софійській її пограбували. На місце прибула слідчо-оперативна, аби задокументувати правопорушення.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, правоохоронці опитали потерпілу, вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження та розпочали пошуки грабіжника:

«Хлопець підбіг до жінки та відібрав у неї мобільний телефон, а після втік. Завдяки першочерговим слідчим та розшуковим діям правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного протягом години. Ним виявився мешканець Чернігівської області, 1999 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, а судом обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Відділ комунікації поліції Києва

Анна Зубрєва