У центрі столиці затримали двох жінок, які пограбували киянку

Правоохоронці, які у цей час були неподалік, затримали ймовірних підозрюваних та доставили їх до відділку поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До чергової частини столичного главку звернулась жінка та повідомила, що її пограбували невідомі на вулиці Лисенка, що у Шевченківському районі столиці. Оперативні співробітники, які у цей час відпрацьовували центральну частину міста Києва, швидко зреагували та затримали ймовірних підозрюваних на вулиці Богдана Хмельницького.

Як розповів начальник відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, грабіжниць затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми з’ясували, що дві зловмисниці підійшли до 37-річної жінки та хотіли нібито їй «поворожити». Коли вони побачили у своєї жертви гроші, вирвали їх з рук потерпілої та втекли у невідомому напрямку. Поліцейські швидко зреагували та затримали ймовірних підозрюваних. Ними виявились раніше не судимі мешканки Київської області, 1974 та 1989 років народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 повідомили фігуранткам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва