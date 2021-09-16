В Киеве пьяный механик СТО разбил Land Cruiser клиента (фото)
ДТП произошло на Кольцевой дороге.
Работник одной из столичных станций технического обслуживания умудрился разбить автомобиль клиента, когда «испытывал» его на Кольцевой дороге.
Как пишет «Киев Оперативный» в Facebook, авария произошла минувшей ночью.
«Что вы там? Спите уже? Вот и владелец этого внедорожника думал спокойно поспать, но не суждено — бухой сотрудник (механик) СТО, куда отдали авто на ремонт, возжелал испытать на Кольцевой, что крепче — Toyota или отбойник. Выяснил так, что аж оказался в больнице. Так расфигачить LandCruiser еще уметь надо», — говорится в сообщении.
На фото видно, что автомобиль получил значительные механические повреждения — у него полностью разбита передняя часть. // УНИАНTweet