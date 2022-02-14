У Тульчині 42-річний чоловік зґвалтував та пограбував пенсіонерку

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області.

До поліції звернулася донька постраждалої. Вона розповіла, що на її 73-річну матір напав невідомий чоловік, який намагався задушити, зґвалтував та відібрав останні три тисячі гривень. Потерпіла змогла описати нападника і через годину зловмисника затримали у центрі Тульчина.

Нападником виявився неодноразово судимий за майнові злочини чоловік. На період досудового розслідування він перебуватиме під вартою.

Правопорушникові загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. // Вартові еспресо