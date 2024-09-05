У в. о. мера Чернігова проходять чергові обшуки, – ЗМІ
Поліція проводить обшуки у виконувача обов’язки мера Чернігова Олександра Ломаки. Справа стосується незаконного виділення землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, Telegram в. о. мера Чернігова Олександра Ломаки.
РБК-Україна стало відомо, що справа стосується незаконного виділення землі під АЗС. З джерел в правоохоронних органах відомо і те, що планується оголошення ряду підозр.
До того ж, у поліції підтвердили, що тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб у вигляді надання безоплатного права забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності.
Пізніше обшуки підтвердив і сам Ломако. У своєму Telegram, він написав, що обшукують його кабінет та решту приміщень міської ради.
Не перші обшуки у Ломаки
У в.о. мера Чернігова Олександра Ломаки проводяться обшуки не вперше. Раніше, у жовтні 2023 року обшуки у Ломаки проводило ДБР.
Пізніше з’ясувалося, що обшуки у виконувача обов’язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки проходили спільно із СБУ. Тоді вони були пов’язані із перевіркою законності його виїзду за кордон у травні минулого року.