У в. о. мера Чернігова проходять чергові обшуки, – ЗМІ

РБК-Україна стало відомо, що справа стосується незаконного виділення землі під АЗС. З джерел в правоохоронних органах відомо і те, що планується оголошення ряду підозр.

До того ж, у поліції підтвердили, що тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб у вигляді надання безоплатного права забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності.

Пізніше обшуки підтвердив і сам Ломако. У своєму Telegram, він написав, що обшукують його кабінет та решту приміщень міської ради.