У Вараші судитимуть водія, який убив немовля

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вараша, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть немовляти (ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідством встановлено, що 21 січня цього року 49-річний водій автомобіля Dacia Logan проявив неуважність та спричинив ДТП по вул. Парковій у Вараші. На нерегульованому пішохідному переході він збив дитячий візок, з яким переходила дорогу місцева жителька. Від удару півторамісячний хлопчик випав з люльки та від отриманих травм помер того ж дня у лікарні.

Водій наразі перебуває під вартою, свою вину визнає і переконує у щирому каятті.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури