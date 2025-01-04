У Варшаві водій збив на парковці українку, а потім ще й побив її

Коли Анна звернулася до поліції, ті не склали протокол.

У центрі Варшави чоловік зачепив українку на своїй автівці, а потім побив її. Поліція порадила постраждалій не повідомляти про цей випадок. Свою історію жінка розповіла газеті Wyborcza.pl.

Постраждала Анна родом з України, з 2018 року жила у Польщі: спочатку навчалася, а тепер працює продавчинею в магазині.

За її словами, 29 грудня 2024 року вона стояла біля автостоянки й розмовляла телефоном зі своїм хлопцем, коли в неї врізалася машина, яка хотіла припаркуватися. Анна каже, не помітила, що за нею стояв автомобіль.

Чоловік за кермом не скористався сигналом, а із силою вʼїхав автівкою в жінку. Потім він вийшов і вдарив її кулаком в обличчя.

«Раніше він образив мене, бо йому не сподобався мій акцент. Він сказав, що я українка і тоді мені треба їхати до Росії», – розповіла Анна.

Після удару вона розпилила на нього газовий балончик, щоб захиститися. Однак він напав на неї ще раз, вдаривши Анну ногою в ділянку попереку так, що із жінки злетіло взуття.

Потім на захист Анни став її хлопець і вони разом пішли до автобусної зупинки, але нападник продовжив іти за ними. Дівчина розвернулась і знову розпилила на нього газ.

Розповідь українки підтверджують свідки. Однак коли Анна звернулася до поліції 31 грудня, ті не стали складати протокол. «Сказали, що в мене будуть проблеми, бо я розпиляла газ. І він також може заявити на мене. Але я застосувала газ через страх і стрес, я думала лише про те, як захиститися. Психічно я почуваюся жахливо. Я боюся вийти на вулицю», – розповіла дівчина.

Водночас поліція стверджує, що ніхто з фігурантів інциденту не звертався із заявою. Там доповіли, що після повідомлень ЗМІ правоохоронці вже провели низку заходів, зокрема зафіксували запис інциденту. // Главком