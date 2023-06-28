У вбивстві товариша викрито мешканця смт Сахновщина на Харківщині

За процесуального керівництва Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 26 червня цього року двоє чоловіків спільно вживали алкогольні напої в одній з квартир у смт Сахновщина. Між чоловіками виник конфлікт. Коли аргументів у суперечці більше не лишилось, господар квартири взяв з кухні ніж, повернувся до кімнати, де сидів його товариш, та вдарив його ножем у голову.

35-річний потерпілий помер на місці. Зловмисник же відніс ніж назад у кухню і ліг відпочивати.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Встановлено, що проблеми із законом підозрюваний має не вперше — стосовно нього до суду вже направлено обвинувальні акти за фактами крадіжок та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура