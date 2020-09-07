У Вінниці зарізали 30-річного чоловіка

Надвечір 6 вересня у поліцію Вінниці надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків на вулиці Нечуя-Левицького сталося вбивство. Про це інформує пресслужба поліції.

На місці події слідчо-оперативна група виявила труп чоловіка з ножовим пораненням в груди. Потерпілим виявився 30-річний місцевий житель.

Далі поліцейські з’ясували, що між жертвою та вбивцею під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт. Зловмисник взяв у руки кухонний ніж та завдав покійному один удар в груди. Ножове поранення виявилося смертельним.

У вбивстві поліція підозрює 44-річного жителя обласного центру. Протягом години патрульні затримали чоловіка на одній з вулиць міста.

Наразі він не має постійного місця проживання і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. На момент убивства правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до 15 років. // Вінниця сьогодні