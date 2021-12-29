У Вінниці затримали організаторку Інтернет-магазину з продажу наркотиків

Працівники Управління боротьби з наркозлочинністю у Вінницькій області спільно зі слідчими Вінницького районного управління поліції задокументували діяльність 32-річну жительки м. Дніпра, яка підозрюється в організації бізнесу з продажу наркотичних засобів через Інтернет-магазин. У правопорушниці поліцейські вилучили чергову партію амфетаміну на суму близько 300 тисяч гривень, який вона отримала у поштовому відділенні з метою подальшого перепродажу.

За інформацією Управління боротьби з наркозлочинністю у Вінницькій області, у такі спосіб зловмисниця розповсюджувала наркотики у Вінницькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Жінка створила Інтернет-магазин, адмініструвала його та підшукувала там клієнтів для подальшого збуту наркотичного засобу шляхом закладок у різних регіонах країни.

Вилучені пакети з наркотичною речовиною вагою близько 120 грамів направлені на експертизу.

Підозрювана затримана у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі дії проводяться в межах відкритого кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Після проведення експертизи буде визначена остаточна правова оцінка дій затриманої.

Відділ комунікації поліції Вінницької області