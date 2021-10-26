На Київщині 4-річний хлопчик травмував сокирою 2-річну сестру

Вчора близько 16-ї години до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення щодо ампутації пальця на руці у 2-річної дівчинки в селі Оріховець. Про це до поліції повідомили медики.

Поліцейські з’ясували, що 4-річний хлопчик грався на подвір’ї зі своєю сестричкою, після чого опинились у древітні.

За попередніми даними хлопчик взяв до рук сокиру та відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки. Дитину госпіталізували до лікарні Білої Церкви.

Поліцейські з’ясовують всі обставини цієї події та згодом нададуть їй правової кваліфікації.

Шановні батьки! Не залишайте без нагляду дітей, щоб не допустити подібних наслідків. В такому віці діти повністю не розуміють, що вони можуть скоїти непоправне. Будьте пильними та бережіть своїх дітей!

Поліція Київської області