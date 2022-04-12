У Вінниці затримали зловмисника, який забив до смерті знайому

На місці злочину працівники поліції затримали раніше судимого 42–річного жителя обласного центру, який під час конфлікту спричинив численні тілесні ушкодження місцевій жительці. Від отриманих травм жінка померла.

Близько 19.20 години до поліції надійшло повідомлення про бійку в одному з приватних будинків міста.

За викликом прибула слідчо–оперативна група поліції.

У помешканні поліцейські виявили тіло 50 –річної жінки без ознак життя. На тілі потерпілої були ознаки насильницької смерті.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, на місці злочину оперативники затримали підозрюваного, причетного до вчинення особливо тяжкого злочину.

Ним виявився раніше судимий 42–річний мешканець обласного центру.

З’ясувалось, що зловмисник разом з компанією знайомих у власному будинку розпивав спиртні напої. Під час застілля між господарем помешкання та потерпілою виник словесний конфлікт, під час якого підозрюваний завдав їй численних ударів по голові.

Від отриманих травм жінка померла на місці.

Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідство готує матеріали для оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Відділ комунікації поліції Вінницької області