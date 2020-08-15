У Вінниці злочинна група дурила власників «євроблях»

Затримали спритників 12 серпня.

Про це у фейсбук пише Поліція Вінницької області.

— Організатор групи — 47-річний раніше судимий чоловік. До реалізації злочинних оборудок він залучив кількох осіб зі свого оточення. Попередньо встановлено, що зловмисники розміщували на сайті оголошення про ремонт автомобілів, а також пропонували власникам автівок посприяти у переоформленні машин з іноземної реєстрації на українську. Коли транспортні засоби опинялися у них, за їх повернення члени групи вимагали у законних власників гроші, — розповів начальник поліції Вінницької області Іван Іщенко.

Правоохоронці встановили, що зловмисники причетні до трьох інцидентів. Триває слідство.

Організатор такого бізнесу перебуває під слідством. Може вийти під заставу у розмірі 109 тисяч 850 гривень. // 20 хвилин