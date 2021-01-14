У Вінницькій області побили й підпалили чоловіка

Між господарем і гостем під час застілля виник конфлікт

У селі Івча Літинського району поліція на місці злочину затримала чоловіка, який побив і підпалив односельця. Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на прес службу поліції Вінниччини.

Увечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення про бійку в одному з будинків у селі Івча. З’ясувалося, що між господарем і гостем під час застілля виник конфлікт. Господар кілька разів ударив односельця молотком по голові й руках, а потім приніс каністру з бензином, облив ним гостя та підпалив.

40-річного потерпілого відвезли до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство.