У Вінницькій області викрили злочинне угруповання на вимаганні з підприємця 19 000 доларів

До складу групи входили п’ять осіб, серед яких – син потерпілого. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники змусили підприємця сплатити їм 12 000 доларів США неіснуючого «боргу».

Злочинну діяльність угруповання, яке «спеціалізувалося» на вимаганні коштів з громадян, задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань в Вінницькій області, слідчі обласної поліції спільно з прокуратурою.

Організував її діяльність 35-річний раніше судимий кримінальний «авторитет» — мешканець регіону. До складу увійшли ще чотири особи, у тому числі — зі зв’язками у кримінальному середовищі. Зловмисники погрозами фізичної розправи змушували громадян віддавати їм кошти як повернення «боргів».

В ході слідства правоохоронці встановили, що в такий спосіб учасники угруповання змусили місцевого підприємця віддати їм 12 000 доларів США та вимагають від нього сплати ще 7 000. Крім того, серед вимагачів був і син потерпілого.

У четвер, 27 серпня, за результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили зброю, набої, боєприпаси, блокнот з «чорновими» записами про осіб, які «заборгували» гроші, паспорти, видані на ім’я інших осіб, а також речі і документи, що свідчать про причетність групи до вчинення інших злочинів.

На даний час двом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. За вчинення правопорушення передбачено від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Після завершення всіх необхідних процесуальних заходів буде надана правова оцінка та кваліфікація діям інших членів угруповання.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України