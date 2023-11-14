У Вінниці раніше судимий зловмисник наніс смертельні ножові поранення своїй співмешканці

Поліцейські відділу поліції № 2 Вінницького райуправління затримали 58-річного раніше судимого правопорушника, який ножем завдав фатальних тілесних ушкоджень 33-річній вінничанці. За скоєний злочин фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

11 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у гаражному приміщенні виявлено тіло жінки без ознак життя. Як розповів начальник відділу поліції № 2 Вінницького райуправління відділу Юрій Голуб, прибувши на місце події, правоохоронці з’ясували, що ножові поранення 33-річна жінка отримала від свого співмешканця. За попередньою інформацією під час побутового конфлікту 58-річний правопорушник перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння кухонним ножем завдав потерпілій удари у ділянки черевної порожнини. Нанесені тілесні ушкодження виявилися не сумісні із життям 33-річної вінничанки.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції зібрали докази причетності до скоєного злочину 58-річного раніше судимого за особливо тяжкий злочин жителя міста Вінниця. Чоловік затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Знаряддя злочину – ніж, правоохоронці вилучили.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Зловмиснику обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області