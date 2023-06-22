У Вінниці затримали чоловіка, який оголювався перед перехожими

20 червня до поліцейських звернулись дві вінничанки та повідомили про те, що біля входу до парку невідомий чоловік демонструє перехожим свої статеві органи.

Поліцейські роти поліції особливого призначення встановили особу та доставили його до Вінницького районного управління поліції. Правопорушником виявився 61-річний житель Хмільницького району. Свої дії чоловік не пояснив.

Тривають слідчі дії. Дізнавачами вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.

За вказаним фактом поліцейськими проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області