У Вінницькому районі чоловік убив сусіда пострілом в голову

Підозрюваний затриманий, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Знаряддя злочину – пістолет, вилучено. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

10 серпня до поліції надійшло повідомлення, що біля одного з будинків у селі Погребищенської територіальної громади виявлено тіло 37-річного місцевого мешканця з вогнепальним пораненням.

Поліцейські встановили, що до вбивства чоловіка причетний його 42-річний сусід. Під час конфлікту на ґрунті особистих неприязних відносин зловмисник здійснив постріл у голову потерпілого із зареєстрованої зброї. Від отриманого поранення той загинув на місці.

Після скоєння злочину чоловік сховав пістолет у шафі. Під час невідкладного обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили зброю та набої різного калібру.

Слідством встановлено, що чоловік спочатку стріляв у повітря, перевіряючи справність зброї, тож стріляні гільзи поліцейські знайшли і на його подвір’ї. Вилучене направили на експертизу.Зловмисник затриманий. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Убивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

До обрання запобіжного заходу чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Відділ комунікації поліціїВінницької області